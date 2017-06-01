Глава Одесской ОГА Степанов: никому не позволю наживаться на жизнях больных

В Одесской области должна быть минимальная по Украине цена на услуги гемодиализа. Об этом заявил журналистам глава областной государственной администрации Максим Степанов, открывая новый центр гемодиализа в Белгород-Днестровском.

Степанов жестко высказался по результатам тендера на поставку расходных материалов для отделений гемодиализа по всей области.

«Я возмущен результатами тендера! Почему цена для Одесской области – самая большая в Украине? Зачем вы мне рассказываете, что сегодняшняя цена ниже чем в прошлом году? В прошлом году в Одесской области был полный хаос с управлением! Сегодня во Львове – 1368 грн., а у нас – 1586 грн.! Вы что, на одесском солнце перегрелись?», - возмутился глава областной администрации.

Степанов предупредил, что наживаться на больных не позволит: «Вам не повезло со мной. Я медик по образованию, моя жена – нефролог, поэтому я очень хорошо понимаю ситуацию. Без этих лекарств люди не могут жить, умирают».

Глава ОГА категорически заявил, что цена сеанса гемодиализа в Одесской области будет минимальной по Украине. «Меня устроит цена дешевле чем самая дешёвая в Украине. Если в Киеве 1362 грн., значит у нас реальная цена 1350 грн. Если вас не устраивает такая цена – мы отменяем результаты тендера и проводим новые торги», - заявил Степанов.

Представитель компании-дистрибьютора был вынужден согласиться с приведенными доводами и выразил готовность пересмотреть цену и подписать договор на предлагаемых условиях.

Степанов пояснил журналистам, что тендер был объявлен на обеспечение 252 больных Одесской области всем необходимым для проведения гемодиализа. Средства выплачиваются из бюджета, поэтому чем ниже цена за процедуру, тем большему количеству людей можно обеспечить необходимый медицинский уход.

Глава Одессой ОГА также сообщил, что до конца года в области будут открыты еще три современных центра гемодиализа. Расширение и модернизация сети центров гемодиализа заложено в Концепцию реформирования системы здравоохранения Одесской области, которую Степанов презентовал 17 мая.