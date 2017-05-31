У Мартыненко назвали арест его имущества пиаром и местью со стороны НАБУ и САП

Бывший депутат Николай Мартыненко обжалует в Апелляционном суде решение суда об аресте своего имущества, принятое по обращению САП

Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата, пишет Еспресо.

"Попытки руководителей НАБУ и САП любой ценой арестовать имущество Николая Мартыненко являются безосновательными. Это ничего не изменит в этом деле. Поэтому истинные мотивы здесь совсем не юридические. Кроме того, это решение принималось судом тайно, под давлением НАБУ и САП. Мы узнали о нем из СМИ. Защита его обжалует, как только получит на руки", - сказал адвокат Петр Бойко, который представляет интересы Мартыненко.

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Пресс-служба бывшего депутата отметила, что "руководители НАБУ и САП уже полтора года безуспешно пытаются сфабриковать обвинения в адрес Николая Мартыненко. Теперь Сытник и Холодницкий стремятся сохранить лицо и показать хоть какой-то результат. Этим феноменальным «результатом» и стал арест имущества человека, который еще в 2015 году добровольно отказался от депутатской неприкосновенности, никуда не убегает, сотрудничает со следствием и которому в реальности нечего предъявить".

"НАБУ и САП давно превратились в политические органы. Они очень озабочены своим пиаром и количеством "лайков". А в случае с Николаем Мартыненко – это еще и примитивная месть за его критику в адрес руководителей НАБУ и САП. Недавно они всерьез требовали ареста Мартыненко за его интервью", - заявили в экс-депутата.

Его пресс-служба указала, что "Николай Мартыненко готов к продолжению пиар-кампании со стороны руководителей НАБУ и САП и до новых фейковых подозрений".

Экс-депутат собирается привлечь к уголовной ответственности "организаторов и исполнителей политического заказа против себя".