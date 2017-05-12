Суд отказался наложить арест на имущество Мартыненко
Однако САП уже обжаловала это решение.
Соломенский райсуд Киева отказался арестовать имущество экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом сообщил его адвокат Петр Бойко, пишет Український тиждень.
"В аресте суд отказал, однако САП уже обжаловала это решение", - сказал он.
По его словам, речь шла об аресте квартир и автомобилей Мартыненко.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура собиралась инициировать арест всего имущества Мартыненко.
Напомним, в пятницу, 12 апреля, Апелляционный суд Киева оставил без изменений предыдущее решение суда о взятии экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народными депутатами.
Напомним, прокуроры САП просили суд изменить меру пресечения Мартыненко в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов гривен. 26 апреля САП обжаловала меру пресечения Мартыненко.
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Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ задержали экс-нардепа и экс-главу комитета парламента по вопросам ТЭК Николая Мартыненко. НАБУ объявило ему подозрение в растрате средств ГП «Востгок» в размере 17,28 млн долларов. Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов. Срок поручительства определен на 2 месяца и продлится до 20 июня 2017 года.
Кроме того, Соломенский районный суд Киева отпустил еще одного фигуранта "дела Мартыненко" - первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство народных депутатов.
Перелому задержали 21 апреля.