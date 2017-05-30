Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса: кого будут вызывать в военкоматы

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, который вступит в силу после визирования Министерством юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления персонала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.

“Министром обороны подписан приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицерского состава в 2017 году”, - сказал Артеменко.

Он пояснил, кто именно может быть призван на военную службу, согласно приказу министра.

“По решению министра обороны — приказ сегодня будет отправлен в Министерство юстиции и после утверждения вступит в силу — могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, окончили военные кафедры, имеют высшее образование не ниже бакалавра и которым присвоено первичное офицерское звание. Срок военной службы для этих лиц составляет 18 месяцев”, - сказал Артеменко.

Также он отметил, что после получения повестки из военкомата офицер запаса обязан прибыть в определенный пункт сбора в определенный срок и приступить к выполнению задач, которые ему поставят в военкомате.

Читайте такжеВ ВСУ могут появиться новые воинские звания

“В случае неявки офицера запаса без уважительных причин он несет ответственность в порядке, установленном законом. А наличие уважительных причин для неявки должно быть подтверждено документально”, - сказал Артеменко.

Он также добавил, что основания для отсрочки от призыва для офицеров запаса определены статьей 17 закона о воинской обязанности и военной службе: по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Вместе с тем Артеменко не сообщил, сколько именно офицеров запаса, окончивших военные кафедры при вузах, будет призвано на службу. Он лишь отметил, что за последние 7 лет таких 91957 чел.

“Мы призовем столько, сколько нужно, чтобы укомплектовать первую линию. Поскольку на первой линии сложилась такая ситуация, что нужны командиры взводов, командиры рот. Процент укомплектованности этих должностей я вам не скажу, ибо не имею права. Я еще хочу сказать, что офицеры запаса по призыву - это именно те люди, которые не пускают войну сюда. Это наиболее дефицитные специальности, которые сегодня нужны Вооруженным силам”, - сказал Артеменко.

Он также подчеркнул, что офицеры запаса будут привлекаться к службе в зоне АТО только по собственному желанию.

“Такие офицеры к действиям в АТО привлекаться не будут, кроме случаев, когда они подпишут контракт и предоставят личное согласие на это”, - отметил Артеменко.

Он добавил, что офицеры запаса будут проходить подготовку или доподготовку. Этот процесс продлится три месяца, и после этого офицеры запаса займут должности вне зоны АТО, то есть в местах постоянной дислокации подразделений.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе 5 января этого года сообщили, что в 2017 году на военную службу в ВСУ будут призывать офицеров запаса, окончивших военные кафедры высших учебных заведений, но раньше не служили.