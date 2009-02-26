Литвин уже знает, какое постановление нужно принять, чтобы все успокоились

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости принять постановление о проведении президентских выборов 17 января 2010 года.

Во время пресс-конференции в Тернополе он выразил убеждение, что “тогда все политические силы успокоились бы и начали работать”. “Я думаю, это внесет покой. Нужно просто дать четкую определенность стране, чтобы был маяк”, – считает В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что принятие постановления с датой выборов должно быть не вопросом компромисса между фракциями, а вопросом выполнения Конституции Украины. “В Конституции четко зафиксировано, что выборы президента проводятся в последнюю неделю последнего месяца завершения пятого года полномочий президента. Действующий президент получил полномочия, принеся присягу 23 января 2005 года. Соответственно, вполне очевидной является дата проведения президентских выборов – 17 января 2010 года. Почему не выносятся проекты этого постановления на рассмотрение ВР? Почему нет общей воли? Потому что есть другие планы”, – сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил надежду, что логика его аргументов будет адекватно воспринята депутатами и что постановление таки удастся принять.