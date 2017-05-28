В Украине все КПП Госпогранслужбы оборудованы приборами биометрического контроля - МИД

В Украине все контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы оборудовано приборами биометрического контроля.

Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

«Государственная пограничная служба оборудовала все КПП приборами биометрического контроля», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом поблагодарил пограничников за выполненное задание.

«Одной из приоритетных задач было оборудование пунктов пропуска средствами биометрического контроля. Хочу поблагодарить пограничникам, которые эффективно выполнили поставленную мной задачу. Сейчас эта система она функционирует, во всех без исключения пунктах пересечения границы, пунктах пропуска на границе с ЕС», - сказал Порошенко.