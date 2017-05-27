Макрон хочет провести встречу в "нормандском формате" по Украине в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время хочет провести встречу в «нормандском формате» по ситуации в Украине. Об этом он сказал после саммита лидеров стран G7, который закончился сегодня в городе Таормина на Сицилии, сообщает Reuters.

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Макрон отметил, что хочет встретиться с лидерами Украины, Германии и России из-за кризиса в Украине.

Также президент Франции сообщил, что обсудит сирийский кризис с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих в Версале под Парижем переговорах в понедельник, 29 мая. Макрон добавил, что будет "требовательным" к Путину.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора высказались за активизацию работы в "нормандском формате" и скоординировали позиции в преддверии саммита "Большой семерки".