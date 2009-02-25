В Европарламенте заявили Украине, что новые лейблы не нужны

Депутаты Верховной Рады Украины и Европарламента надеются, что “Восточное партнерство” усилит отношения Украины с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили на пресс-конференции сопредседатели Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС Борис ТАРАСЮК (блок “НУ-НС”) и Адриан СЕВЕРИН (группа социалистических партий, Румыния) после заседания Комитета.

“Восточное партнерство” должно перекрыть разрыв между политикой расширения и политикой соседства”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также отметил, что в ходе заседания комитета стороны согласились с тем, что предложенная в рамках “Восточного партнерства” парламентская ассамблея ЕС-страны восточные соседи (EURO-NEST) должна стать дополнением к существующим формам парламентского сотрудничества, и, в частности, к деятельности Комитета парламентского сотрудничества, а не заменой этой работы.

В свою очередь, А.СЕВЕРИН, отвечая на вопрос о том, какую добавленную стоимость имеет Восточное партнерство для отношений ЕС с Украиной, отметил, что сам постоянно ставит такой вопрос перед Советом ЕС.

“Нам не нужны новые лейблы, нам нужна большая производительность”, - сказал он. А.СЕВЕРИН отметил, что если “Восточное партнерство” сможет аккумулировать больше ресурсов для усиления отношений с Украиной, оно будет иметь положительный эффект. В то же время, румынский депутат выразил обеспокоенность по поводу спора в ЕС между сторонниками расширения сотрудничества с южными соседями и восточными соседями, отметив, что ЕС нужны хорошие отношения со всеми.

“Начинать фальшивое соперничество между двумя регионами – подрывать нашу внешнюю политику в целом”, - отметил А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге запланировано провести саммит инаугурации участников инициативы «Восточное партнерство». Однако окончательное решение относительно развития инициативы одобрят лидеры стран-членов ЕС на своем саммите 1 марта.

«Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

В рамках программы ”Восточное партнерство” шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 млн. евро дополнительной финансовой помощи.