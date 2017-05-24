Сотрудница суда "сливала" олигархам данные о планируемых обысках - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о задержании сотрудницы суда, "сливавшей" информацию о санкциях на обыск, которое Бюро получало в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время парламентских слушаний на тему: «Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине».

Сытник отметил, что сегодня "задержали работника суда, за деньги «сливавшего» информацию о санкциях на обыск, которые мы получали в судах".

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Директор НАБУ объяснил, что «это дело касается одного из крупных земельных олигархов... сегодня была задержана эта работница при передаче распечатанного из закрытого Реестра судебных решений постановления об обысках в подконтрольных ему предприятиях».

Сытник подчеркнул, что информация о значительной части обысков "сливается". "Иногда мы приходим, а там нас уже ждут", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Сытник отметил, что Верховная Рада не всегда принимает мудрые решения относительно антикоррупционных органов, и в частности, это касается создания антикоррупционного суда и предоставления разрешения НАБУ автономно снимать информацию со средств связи.