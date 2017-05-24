В июне представители Украины и Польши попытаются решить вопрос памятников – Вятрович

В июне состоится встреча компетентных органов Украины и Польши для решения вопроса украинских и польских памятников.

Об этом сообщил в Facebook директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович по итогам вчерашней беседы со своим польским коллегой.

"О вчерашней беседе с руководителем польского Института национальной памяти Ярославом Шареком. Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников. Этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местная власть",- отметил Вятрович.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы. Памятник был возведен на местном кладбище 23 года тому назад. По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местной власти как "нелегально установленный".

В МИД Украины назвали провокацией разрушение украинского памятника в Польше. "В Украине возмущены демонстративными и вызывающими действиями относительно украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация накануне 70-й годовщины преступной акции "Висла" - очевидно с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - заявили в МИД.

При этом в министерстве считают, что Украина и Польша должны спокойно урегулировать эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода.

МИД пообещал обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями и согласовать дальнейшие шаги относительно легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне согласно двустороннему соглашению о сохранении мест памяти с 1994 года.

"Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения", - заявили тогда во внешнеполитическом ведомстве Украины.