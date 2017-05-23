Депутаты направят запросы в СНБО о работе сепаратистских сайтов в Украине

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко анонсировала запросы народных депутатов в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и профильные министерства относительно свободной работы сепаратистских сайтов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".

"У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? Наши журналисты на них ссылаются, кстати ... Конечно, есть вопросы к СНБО, почему этот вопрос не рассмотрели во время правильной абсолютно дискуссии по сайтам российским, которые работали ... Очевидно, что мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов в СНБО, в профильные министерства", - сказала она.

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Также, по словам Геращенко, чрезвычайно важно делать все, чтобы максимально заботиться о людях на временно оккупированных территориях. Геращенко отметила, что в этом контексте важна как законодательная, так и информационная работа.

"Из-за дискредитации гуманитарного фактора российская сторона и ее ставленники рисуют враждебный образ Украины", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций в отношении России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Национального банка Украины.