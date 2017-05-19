Исследование показало, как блокировка российских соцсетей повлияла на Facebook в Украине (инфографика)

За второй день после объявления о блокировке российских ресурсов четко прослеживается тенденция устойчивого роста охватов Facebook.

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Социальная сеть Google+ усиливает позиции и почти удвоила дневной охват, говорится в исследовании TNS.

Интересным является также региональное распределение такого прироста, больше всего Facebook прирастает на востоке. Кроме того, скорей всего на нововведения реагируют пользователи в возрасте 14-20 лет и дают наибольший прирост аудитории Facebook.

Как сообщал УНИАН, украинский сегмент ВКонтакте установил рекорд по посещаемости после решения Порошенко о блокировке соцсети в стране.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.