Ющенко ветировал закон об Артеке, потому что потеряли почти 3 гектара

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону о поддержке «Артека» с целью сохранения в государственной собственности 2,8 гектаров земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал во время брифинга первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Он также напомнил, что Президент 20 февраля применил право вето к закону о № 906-VI «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

А.ШЛАПАК отметил, что это вето никоим образом не заблокировало деятельность этих детских центров. Президент не мог не заметить, что в законе при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование центру «Артек» и принадлежат к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, не учтен земельный участок размером 2,8 гектара бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится в «Артеке» на праве хозяйственного ведания.

«Это позволит сохранить его в государственной собственности», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что это замечание является принципиальным.

При этом первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год», который предусматривает увеличение финансирования международного детского центра «Артек.

По словам А.ШЛАПАКА, сначала планировалось, что дополнительные 60 млн. грн. будут направлены на «Артек» за счет сокращения расходов на функционирование Президента, Кабмина и Верховной Рады, но в итоге сократили расходы Президента, а остальные необходимые средства перевели на дефицит бюджета.