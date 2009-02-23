Ющенко: в середине лета «у нации будет шикарный выбор кандидатов»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков не учитывать в своей деятельности приближение президентских выборов.

Об этом он заявил в интервью изданию «Корреспондент» от 20 февраля 2009 года, отвечая на вопрос относительно возможности его участия в выборах главы государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, самая большая услуга, которую сегодня могут продемонстрировать те люди, от которых зависит решение текущей ситуации, – не ставить президентские выборы как цель №1, как приоритет, которому должна быть подчинена деятельность, должность, статус.

«Большая ошибка для премьер-министра сегодня заниматься президентскими выборами. Убежден, что судить будут – кто достоин, кто не достоин – только по твоим делам, а не по твоей демагогии, не по популизму, не по каким-то иным вещам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что сейчас нужно спокойно, до времени определения – а это середина лета – серьезно, без «какого-нибудь подлизывания исполнять свои функции, честно и достойно». По его словам, в середине лета, «у нации будет шикарный выбор кандидатов». «…И тогда я буду аппелировать к людям: какой должна быть Украина, какая у нее дорога и кто может лучше отстоять этот интерес. Тогда стоит говорить о моей кандидатуре, тогда стоит говорить о ситуации, о выборе, которые есть, и где мне нужно быть лично как ЮЩЕНКО Виктору Андреевичу», - сказал Президент.