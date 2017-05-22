Замглавы АП обвинили в выводе с Альфа-банка $800 тысяч через суд в разгар кризиса

Замглавы Администрации президента Алексей Филатов в разгар кризиса получил решение о взыскании с депозитного счета своей сестры в Альфа-банке 800 тысяч долларов через решение "карманного" судьи.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Александр Дубинский.

"Представляю вам уникальные документы, которые как нельзя лучше характеризуют качество судебной реформы в Украине. Её творец, замглавы администрации президента Алексей Филатов, - в самый разгар валютного кризиса через решение карманного судьи, без присутствия заявителя, получил решение о взыскании с Альфа-банка 800 тысяч долларов своей сестры - с депозитного счета. Все бы ничего, только в тот момент простым смертным на руки выдавали с валютных счетов по 15 000 гривен. А суды массово отказывали им в рассмотрении исков, аналогичный которым по щелчку пальцев выиграл пан Филатов", - написал журналист.

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При этом на своем сайте он опубликовал банковскую выписку с операцией.

"Примечательно, что Шевченковский суд г. Киева в лице судьи Олега Малинникова выносил свое решение заочно, так как ни госпожа Филатова, ни представители ответчика в суд не явились. А собственно зачем? Обе стороны наверняка знали, каким будет решение. А учитывая, что получателем депозита был лично главный реформатор судебной системы в Украине Алексей Филатов, то и удивляться такому решению суда, наверное, не стоит. Ведь именно от этого человека зависит будущее каждого судьи в системе справедливых и не политизированных судов Украины", - говорится в материале, опубликованном на сайте Дубинского.