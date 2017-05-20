Россия готовила провокацию по "автономии" Закарпатья (видео)

Служба безопасности Украины сорвала очередную российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области.

Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для оглашения призывов о придании области автономного статуса, передает пресс-служба СБУ.

"Эти лозунги должны были столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств края. Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистов для инспирировании беспорядков и противостояния с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в рамках российской провокации в трех районах области ночью несанкционированно размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке.

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В связи с тем, что эти баннеры устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами. Установлено, что демонтированные агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киева на заказ лиц, которые поддерживают контакты с российскими информационными центрами. Никакие местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют.

Также 18 мая сотрудники СБУ задержали мужчину, который должен был обеспечить видеосъемку провокаций на Закарпатье. Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тысяч гривень получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от лица, пользующегося телефоном российского оператора сотовой связи. По его словам, он неоднократно выполнял заказы из РФ, в частности, по освещению событий 2 мая в Одессе.

"Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации. Гражданин был допрошен в качестве свидетель в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ.