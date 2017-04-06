Климкин обвинил Россию в попытке испортить отношения Украины с Венгрией
Климкин считает, что после неудачных попыток испортить отношения Украины с Польшей Россия взялась за взаимоотношения Киева с Венгрией.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в попытке испортить украинско-венгерские отношения.
Об этом глава МИД написал в своем микроблоге Twitter, комментируя акт вандализма в отношении флага Венгрии в Берегово, на Закарпатье. По его мнению, после неудачных попыток испортить украинско-польские отношения, Россия взялась за дружеские отношения с Венгрией.
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«Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить укр-пол отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе», – написал он.
Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить укр-пол отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017 г.
Как сообщал УНИАН, ранее Климкин проинформировал, что на Закарпатье, неподалеку от Берегового, был поврежден вандалами флаг Венгрии.