Ватикан не критиковал "религиозные законопроекты" и не вызывал посла Украины - МИД

В Ватикане не критиковали так называемые "религиозные законопроекты" и не вызвали посла Татьяну Ижевскую. Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, комментируя заявления некоторых СМИ, передает "Украинская правда".

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"Сообщения о вызове посла не соответствует действительности. Никто ее не вызывал. У нее был ряд рабочих встреч в Государственном секретариате Ватикана, где обсуждали различные вопросы внутренней и внешней политики. В том числе на этих встречах обсуждали и эти законопроекты", - сказала она.

"Критики из блока Ватикана не было", - подчеркнула Беца.

Как известно, СМИ распространили заявление протоиерея Николая Данилевича о том, что посла Украины вызвали к Папе Римскому относительно "религиозных законопроектов" и выразили обеспокоенность ими.