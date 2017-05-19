В КИУ назвали партии, которые до сих пор ведут страницы в ВКонтакте

В Комитете избирателей Украины (КИУ) назвали парламентские партии, которые несмотря на запрет "Вконтакте", до сих пор ведут страницы в российской социальной сети. Соответствующая информация размещена на странице КИУ в Facebook.

"Две парламентские политические партии, «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко, продолжают вести страницы в российской соцсети «Вконтакте». На протяжении последних дней на страницах этих политических сил «Вконтакте» проводилась активная деятельность. В частности, был размещен ряд публикаций на политическую тематику, а также фото и видеоматериалы. Среди прочего «Оппозиционный блок» обнародовал заявление о несогласии с Указом Президента относительно запрета «Вконтакте»", - сказано в сообщении.

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Страницы партий являются подлинными, поскольку на них размещены ссылки на официальных веб-сайтах Опоблока и РПЛ. "Страницей РПЛ в сети «Вконтакте» является персональная страница Олега Ляшко. В группе Оппоблока «Вконтакте» 6 тыс. участников, у Олега Ляшко - 88 тыс. подписчиков", - добавили в КИУ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

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Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "принцип взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.