Россия из-за введенных санкций потеряет миллиарды, которые могли бы пойти на агрессию против Украины – СНБО

В СНБО считают, что бюджет РФ потеряет миллиарды рублей. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Петров отметил, что средства могли бы пойти на финансирование гибридной агрессии против Украины.

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"Российский бюджет ожидаемо недополучит миллиарды рублей в виде налогов в российский бюджет, которые могли бы пойти на финансирование разведок, ФСБ, вооруженных сил, гибридной агрессии против нашего государства", - отметил Петров.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.