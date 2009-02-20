Тимошенко понимает, что выборами они уже достали

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает установить два тура выборов мэра только в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на собрании Ассоциации городов Украины и общин, комментируя провал в парламенте законопроекта о введении двухтуровой системы на выборах мэров.

Премьер отметила, что сегодня в Киеве происходят негативные тенденции, которые, к сожалению, впоследствии распространяются на всю Украину.

Поэтому Ю.ТИМОШЕНКО считает, что если не прошел закон о выборах мэров в два тура по всей Украине, то было бы целесообразно ввести двухтуровую систему хотя бы для Киева.

Также премьер высказалась за то, чтобы мэры городов избирались, как и городские советы, на 5 лет вместо четырех.

«Поэтому предлагаю тот законопроект, который предлагал выборы всех мэров в два тура, переработать на выборы в два тура для Киева и поставить на этом точку… Я полностью разделяю позицию в отношении того, что если выбираются все на пять лет, то нужно и органы местного самоуправления выбирать на пять лет. Потому что, честно говоря, достали мы уже людей и очередными, и внеочередными выборами, в кризис это получает особое значение – нерасшатывание ситуации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила уверенность в том, что выборы Президента Украины пройдут в январе 2010 года.

«В январе в Украине будут президентские выборы, которые точно будут проведены. Я надеюсь на это. Но, в то же время, нельзя в эти тяжелые кризисные времена дергать страну и расшатывать всеми выборами по вертикали”, - сказала премьер-министр.