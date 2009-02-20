Третьяков догадывается, почему и как дезинформируют Президента

Заместитель главы парламентской фракции «Наша Украина – Народна самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что Президента Виктора ЮЩЕНКО дезинформируют его службы.

Об этом он заявил в интервью изданию «Главред».

В частности, А.ТРЕТЬЯКОВ выразил сомнения в существовании каких-либо тайных договоренностей, помимо официальных договоров о транзите и потреблении Украиной российского газа.

«Скажите, оппоненты ТИМОШЕНКО находились на переговорах? Или им российская сторона в лице МЕДВЕДЕВА и ПУТИНА доложила, что такие договоренности существуют? Или это опять мифы, которые порождаются в силу той или иной политической конъюнктуры?», – сказал он.

А.ТРЕТЬЯКОВ добавил, что уже не один раз обращал внимание на то, что Президента дезинформируют его службы. «И я догадываюсь, как это делается и почему, ведь я достаточно хорошо знаю, как устроен Секретариат Президента и система информирования главы государства», – сказал он.

По его словам, «это такая же история как с «директивами», которые якобы были выданы Секретариатом Президента Юлии ТИМОШЕНКО на ведение переговоров по газу”. Вы знаете, я работал в госструктуре, и понимаю, что если есть директивы, значит, должен быть номер исходящего документа (в данном случае из Секретариата - в Кабинет министров), и номер входящего документа. Но поскольку эти номера так и не были названы, я не могу понять, о каких директивах идет речь, и кто кому какие директивы передавал? Или они были переданы устно? Это – смешно!», – заявил замруководителя фракции НУ-НС.