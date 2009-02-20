Ющенко: Кабмин засекретил показатели ВВП

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен уровнем падения ВВП в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в выступлении на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня тяжело говорить о конкретных цифрах, поскольку правительство засекретило показатели ВВП.

В то же время, сказал он, по прогнозам экспертов, падения ВВП в январе составило даже не 10% и не 15%, а несколько больше. «Но поскольку информация засекречена правительством, я не буду ее называть, пусть это будет на совести тех, кто это сделал», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО, по его словам, беспокоит спад промышленности в Украине и другие негативные тенденции.

Президент в который раз призвал к разработке совместного антикризисного плана.