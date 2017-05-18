Луценко планирует отчитаться в Раде 24 мая

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что планирует отчитываться в Верховной Раде 24 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда он придет отчитываться в парламент, Луценко сказал: «Как пригласят - сразу приду».

На уточнение относительно конкретной даты, генпрокурор сказал: «Предварительно, я думаю, что это среда».

Кроме того, на вопрос, планирует ли ГПУ подавать в парламент какие-то представления на депутатов, Луценко ответил: «Там и услышите».

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Как сообщал УНИАН, 14 мая на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы на посту генпрокурора.

«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое: мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал президент.

12 мая Луценко опубликовал на своей странице в Facebook инфографику с достижениями за год его работы в этой должности.

Луценко назначили генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года.