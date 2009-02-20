Тимошенко допускает внесение изменений в бюджет-2009 в мае

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня в Киеве на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

Премьер предложила мэрам городов внести свои предложения в Бюджетный кодекс с тем, чтобы оперативно рассмотреть их и принять в парламенте.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это необходимо сделать быстро, чтобы уже в мае вносить изменения в бюджет-2009 на основе изменений в Бюджетный кодекс относительно расширения финансирования регионов.