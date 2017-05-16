Запрет ВКонтакте и Одноклассников в Украине: в МВД заговорили о введении ответственности для провайдеров

Рада должна принять законодательные инициативы, которые будут предусматривать ответственность за нарушение указа президента о запрете в Украине российских социальных сетей. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает РБК-Украина.

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"Нужно принять следующие законодательные инициативы, в том числе насчет того, что касается ответственности за невыполнение этого постановления и, безусловно, технического обеспечения невозможности функционирования, как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины", - заявил Шкиряк.

При этом он отметил, что в Министерстве внутренних дел уже разрабатывают новые законопроекты и поправки к действующему законодательству.

Ранее совладелец интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко заявил, что они еще не знают, как технически запретить россайты.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.