Крупнейший интернет-провайдер отреагировал на запрет ВКонтакте, Яндекса и Одноклассников в Украине

Совладелец интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко прокомментировал указ президента Петра Порошенко о введении санкций против российских компаний и их "дочек".

"Услышал буквально 10 минут назад, сложно сформулировать мысль не чисто с точки зрения отношения к нему (указа - Ред.), а с точки зрения его реализации", - заявил Сидоренко, слова которого передает ЭП.

Как отметил совладелец интернет-провайдера, он поставил задачу инженерам проработать сейчас, насколько это решение вообще поддается реализации.

"Сейчас ситуация такая, мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет - мы не знаем. Как теперь выявлять, что блокировать, а что не блокировать?", - отметил Сидоренко.

По его словам, для начала компания должна понять, насколько это вообще "технически подъемно".

Читайте такжеСоветник Путина прокомментировал запрет российских соцсетей в Украине

"Потому что если мы не сможем этого сделать - то тут хоть законы, хоть не законы, а как это сделать? Конечно, мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его выполнить, но всегда же есть возможность - vpn, proxy, и еще разные способы - как человек может получить этот доступ", - прокомментировал Сидоренко.

"Будем изучать, как это решение будет применяться: будут проверки, штрафы, и как они будут это доказывать", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.