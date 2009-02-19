Литвин объявил перерыв, чтобы поговорить об Огрызко

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 10.45

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций на Согласительный совет для согласования позиций по вопросам, которые сегодня планируется рассмотреть в парламенте.

Он отметил, что вчера после 17 часов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отозвал кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ. Поэтому, сказал спикер, парламент не может рассматривать этот вопрос, который сегодня стоял первым в повестке дня.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что на Согласительном совете должен обсуждаться вопрос, касающийся «министра иностранных дел Украины». В то же время он не уточнил, о чем идет речь.