Яценюк: для перемен в стране хватит 50 эффективных менеджеров

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что для того, чтобы изменить страну, нужно 50 эффективных менеджеров.

Об этом он заявил в ходе презентации городской организации “Фронта перемен” в Днепродзержинске Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что необходимо “сформировать сильную команду из людей, которые хотят изменить себя и изменить что-то в стране, начиная с уровня села и завершая центральным уровнем». Он подчеркнул, что “именно такие люди – активные и эффективные – станут основной движущей силой будущей политической партии”. «Ведь для того, чтобы изменить страну, не так много людей нужно. На всю страну – 50 эффективных менеджеров, и, конечно, должна быть жесткая и четкая структура, определяющая полномочия как на местах, так и в центре”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в Украине было множество реформ, “по крайней мере, задекларированных”, но мало что сделано, поскольку «не было с кем» их проводить.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день “политические партии – это чаще всего политические клубы харизматичных лидеров, где внутри не существует никакой партийной демократии, а не реальные политические партии”. Он добавил, что «для таких политических партий главное – прийти к власти, а там делим, что имеем”. «Но так страна работать не может», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.