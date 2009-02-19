Солана впервые встретится не с оппозицией, а с Лукашенко

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политике ЕС Хавьер СОЛАНА 19 февраля посетит Беларусь.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

Согласно сообщению, он планирует провести встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО и министром иностранных дел Сергеем МАРТЫНОВЫМ. Кроме того, Х.СОЛАНА планирует провести встречу с лидерами оппозиции, включая экс-кандидата в президенты Александра МИЛИНКЕВИЧА.

В ходе визита Х.СОЛАНА планирует обсудить ситуацию в Беларуси, отношения между ЕС и Беларусью, а также другие региональные вопросы.

Это будет первый визит еврочиновника такого уровня в Беларусь, хотя ранее Х.СОЛАНА неоднократно встречал представителей белорусской оппозиции в Брюсселе.

Потепление в отношениях между ЕС и Беларусью началось осенью 2008 года, когда власть Беларуси освободила всех международно признанных политических узников и пригласила наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы, после чего ЕС временно приостановил запрет на выдачу виз ряду высших должностных лиц страны.