МИД России о претензии к Черномырдину: «С чувством глубокого сожаления...»

В Министерстве иностранных дел РФ называют «очередным недружественным шагом украинских властей» предупреждение послу России в Украине Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ о возможности объявления его персоной нон грата в Украине.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, размещенном на официальном сайте ведомства.

«С чувством глубокого сожаления в Москве ознакомились с информацией об очередном недружественном шаге украинских властей – предъявлении МИД Украины Послу России в Киеве В.С.ЧЕРНОМЫРДИНУ и ряду других российских представителей неких претензий с угрозами об объявлении их персонами нон грата», - говорится в комментарии.

«Вызывает удивление то упорство, с которым руководство МИД Украины, вопреки мнению общественности своей страны, старается навредить российско-украинскому сотрудничеству, помешать созданию конструктивной атмосферы в двустороннем диалоге, уйти от объективного разговора о причинах проблем в наших отношениях», - отмечается в документе.

«Для российской стороны сохранение и совершенствование самых тесных партнерских, добрососедских, взаимовыгодных отношений с Украиной и ее народом неизменно является одним из главных приоритетов. И деятельность Посла В.С.ЧЕРНОМЫРДИНА, всех российских представителей в Украине, направлена на создание оптимальных условий для поступательного развития двусторонних связей, отвечающих подлинным, коренным интересам народов России и Украины», - сказано в комментарии.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и очень недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

По данным некоторых СМИ, поводом для выражения предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.