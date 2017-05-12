"Связная" Гонтарева

Валерия Гонтарева чухнула в отпуск. Накануне она провела последнее совещание в качестве главы НБУ с оставшейся горсткой банкиров, написала прощальную колонку и дала даже интервью.

Не известно, о чем Гонтарева говорила с руководителями нерасстрелянных банков, а вот в прощальной колонке, как и на прощальной пресс-конференции, она заявила: главная миссия выполнена, «схемные банки» уничтожены, а проведенные реформы дают основания для макроэкономической стабильности и буйного роста. Правда, тут глава НБУ, работавшая, по ее словам, все эти годы без отпуска (надо полагать прошлогодний отдых на Мальдивах не в счет) посетовала, что у нее незаслуженно низкий рейтинг доверия среди населения и даже вспомнила понравившуюся фразу о том, что «Гонтарева виновата в падении гривны не более, чем стюардесса в катастрофе самолета». Классное, конечно, сравнение. В большинстве авиакатастроф стюардесса действительно не виновна. Но хотелось посмотреть, что будет с самолетом, если стюардесса с пистолета в салоне целенаправленно убивает пассажиров или пилотов?..

Но это так, к слову. Сравнение на сравнение. Но если без ерничества, к Валерии Алексеевны есть и более серьезные вопросы и подозрения.

Весной 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей случайно вскрыл связи Гонтаревой с нынешним первым зампредом государственного российского ВТБ Соловьевым.

В первую очередь, это связь Гонтаревой с Россией, страной которая аннексировала Крым и уже более трех лет убивает украинцев на Донбассе, развязав одну из самых кровопролитных воен после второй мировой. Вопрос следующий: почему Россия национализировала все активы украинских банковских учреждений в Крыму и Донбассе, а Украина – нет?

Мало того, что нет вразумительно ответа от НБУ, так еще и псевдосанкции и те только недавно (вдумайтесь, на третий год войны) ввели после того, как по стране прокатилась волна протестов.

Все это время глава НБУ лично горой стояла стеной за банки страны-агрессора, уверяя, что они соблюдают украинское законодательство, создают рабочие места и все их операции контролируются. Конечно, аргументация слабенькая. Не совсем так, но может быть.

И вдруг, весной 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей случайно вскрыл связи Гонтаревой с нынешним первым зампредом государственного российского ВТБ Соловьевым.

Да, понимаю, в то время все могло быть. Ведь многие жили мифом о братском народе, старшем брате и т.д. Но когда этот «старший брат» забрал у тебя территорию, начал вспаривать животы за украинский гимн или флаг, дружба с бандитом уже ни в какие ворота не лезет. Не правда ли? Тем более на таком важном государственном посту.

И заметьте, Гонтарева не только скрыла свои бизнес-связи с россиянами, но ни разу, ни где не выразила сожаление по этому поводу? По крайней мере, я этого не слышал. Как и не видел информации о том, что Гонтарева за эти три года страшной войны хоть одну гривню из миллионных доходов перечислила на помощь воинам АТО.

И когда экс-глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко говорит, что Гонтарева напрочь вычистила украинский дух в НБУ, в это трудно не поверить.

Да и как тут не поверить, если Гонтарева даже во время войны тайно встречается с генералами ФСБ, работающими в российских банках.

Представьте, какие деньжища потеряли так называемые бывшие бизнес-партнеры главы НБУ из ICU, если бы НБУ и Гонтарева ввели настоящие санкции против работающих в Украине российских банков.

Потом в Интернете появляются записи телефонных разговоров правой руки Гонтаревой – Екатерины Рожковой. Честно говоря, мурашки по телу бегают от того цинизма, подлости и коварства, с каким решают финансовые дела руководство НБУ. (Я, кстати, не понимаю, почему НАБУ, имея документальное подтверждение совершенных преступлений, до сих не просит арестовать эту самую Рожкову).

Но вернемся к российским банкам. На одной записи слышно, как Рожкова звонит подчиненному Игорьку с настойчивым требованием ускорить решение вопроса о снятии санкций с российского БМ Банка. Знаете, кому принадлежит БМ Банк? Правильно – российскому ВТБ. Тому самому, в котором зампредом работает Юрий Соловьев, который согласно «панамских файлов» был партнером Валерии Гонтаревой в ICU.

Совпадение? Думаю, нет. Хотя можно говорить о том, что группа уже не поддерживает бизнес-связи с российским чиновником, а Гонтарева продала свой пакет акции в ICU. Конечно, можно было бы поверить и в эту чепуху. Но в марте известный финансовый журналист Алексей Комаха, ссылаясь на информацию участников рынка, добавляет очередной пазл. И картина еще становится понятнее.

Оказывается, еще в 2013-2014 годах компания ICU, до назначения Гонтаревой в НБУ, купила облигации только ВТБ и «Проминвестбанка» («дочка» Внешэкономбанка) на сумму около 850 млн грн. В 2014-2015 годах ICU продолжила инвестировать в корпоративные облигации росбанков. Срок погашения по этим бумагам наступит только 2 июля 2018 г…

А теперь представьте, какие деньжища потеряли так называемые бывшие бизнес-партнеры главы НБУ из ICU, если бы НБУ и Гонтарева ввели настоящие санкции против работающих в Украине российских банков. И смогли бы они тогда рассчитаться с Гонтаревой за проданный ею пакет акций?

Ну и последнее. Недавно известный экс-депутат Госдумы Илья Пономарев пишет колонку под названием «Как Гонтарева сотрудничает с российскими банкирами из... ФСБ».

В ней тоже можно много чего интересного подчеркнуть. Оказывается, многие оппозиционно настроенные к Путину бизнесмены хотели бы купить работающие в Украине дочки российских банков. В частности, «Сбербанк». Однако НБУ отсекает всех. Но как только Кремль предложил переписать банка на своих приближенных бизнесменов - Гуцериева и Гусельникова - НБУ тут же дает добро. Никакой конспирологии и страха.

И как тут не согласится с выводами Пономарева: Зачем настоящие инвесторы? Зачем банки для Украины? Зачем кредиты для украинской промышленности? Можно ж заработать здесь и сейчас, а государственные интересы – как-нибудь потом. Для кого-то – война, а для кого-то – мать родна…

Кстати, очень хотелось бы, чтобы Валерия Алексеевна как-нибудь, под шум прибоя, написала еще прощальную колонку, в которой бы приоткрыла завесу взаимоотношений с банками-страны агрессора.

Николай Бабич