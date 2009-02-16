Зинченко призвал Черновецкого добровольно уйти в отставку

Лидер депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете Александр ЗИНЧЕНКО призвал Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО добровольно написать заявление об отставке ввиду неспособности столичного городского председателя руководить Киевом.

Об этом А.Зинченко заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«В нынешних условиях я призываю Л.Черновецкого добровольно написать заявление об отставке. Ввиду неспособности выполнять возложенные на него функции столичного городского председателя», – сказал А.Зинченко. Он также добавил, что киевляне ежедневно показывают мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ “красные карточки”, а в 12 февраля 2009 года это сделали и депутаты Киевсовета, отстранив от ведения заседания «правую руку» Л.Черновецкого секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО.

«Пройдите по городу, и вы увидите сотни объявлений о сдаче помещений в аренду и продажу площадей. Это внешние признаки того, что киевляне – предприниматели, рабочие, служащие – показали уже не желтую, а красную карточку мэру, закрывая в Киеве свой бизнес и выводя из столицы центральные офисы. Потому что идет физическое уничтожение предпринимательства», – добавил председатель киевской фракции БЮТ.

А.Зинченко отметил, что события в Киевсовете доказали способность оппозиционных депутатов противодействовать произволу Л.Черновецкого.