Лавринович рассказал, что его кресло выставили как приз

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что должность первого заместителя председателя ВР должна была стать «дополнительным призом» для стимулирования голосования за кадровые изменения в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя внесенный на рассмотрение парламента проект постановления об отзыве его с должности первого вице-спикера.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, внесенный на рассмотрение парламента проект постановления связан с «изменением состава правительства и необходимостью поддержки в ВР соответствующего голосования».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «нужен был дополнительный приз для тех, кто возьмет на себя обязательство голосовать так, как будет надо правительству». На уточняющий вопрос: «Для коммунистов?», он ответил: “Ну, вы же знаете достаточно много”.

При этом он добавил, что эти расчеты вряд ли были такими простыми, поскольку на текущей неделе не планируется рассматривать кадровые вопросы, кроме освобождения Виктора ПИНЗЕНИКА от должности министра финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отзыве А.ЛАВРИНОВИЧА от должности первого заместителя председателя ВР. Документ внесен народными депутатами от БЮТ Ольгой БОДНАР и Сергеем ПОДГОРНЫМ.