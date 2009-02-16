Тимошенко намекнула, что свои функции знает и без СНБО

Финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» будет утвержден в ближайшие недели.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН, комментируя поручение Совета национальной безопасности и обороны Украины до 15 февраля утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины».

«Дело в том, что правительство это делает не по поручению, а вследствие своих прямых функций. В ближайшие недели будет утвержден финансовый план НАК «Нафтогаз», который будет бездефицитным, и будет обеспечивать нормальное функционирование НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 февраля «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», которое 11 февраля было введено в действие указом Президента, Кабмину поручено утвердить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год, в котором должно быть обеспечено сбалансирование его финансовых потоков.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем письме к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО призвал Кабмин на заседании СНБО 23 января утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины».

Глава государства напомнил, что подписанные контракты на поставку природного газа из Российской Федерации требуют дополнительных расходов на его закупку в сумме свыше 25 млрд. грн.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» должен выполнить финансовые обязательства перед кредиторами почти на 26 млрд. грн. без учета займов, предоставленных украинскими банками, которые будут требовать пролонгации.

«Следовательно, возникает серьезная опасность разбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины». Очевидно, что этот риск требует серьезных изменений бюджетной и правительственной политики. Необходимо принять целый ряд решений, в частности, о пересмотре нормативов расходования природного газа, создании резервных запасов мазута, стимулировании экономии газа, прекращении производства электроэнергии с его использованием и переходе на использование угля собственной добычи, альтернативных источников энергии и т.п.», – отмечает Президент.

Именно из-за того, что значительное разбалансирование финансовых потоков «Нафтогаза Украины» несет риск национальной безопасности Украины, Президент и инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании СНБО.