Сегодняшняя война для Украины также стала Отечественной – Турчинов по случаю Дня памяти и примирения

Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения, когда мы вспоминаем тех людей, те десятки миллионов, которые стали жертвами Второй мировой войны.

Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны, говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения.

«Мы помним и чтим всех героев, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма! В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцати миллионов украинцев. Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины», - говорится в обращении.

Турчинов подчеркнул, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток нашей страны.

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«Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена схожи. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня по всей Украине пройдут мемориальные и торжественные мероприятия.

День памяти и примирения установлен указом президента №169/2015 «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны», подписанным 24 марта 2015 года.

9 апреля 2015 года Верховная Рада проголосовала за правительственный законопроект «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Законом предусмотрено, что с целью увековечения памяти всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов в Украине устанавливается День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая. Также в Украине каждый год 9 мая отмечается государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.