Правоохранители не потерпят антиукраинскую символику и заявления во время акций 9 мая - Аваков

Правоохранители не потерпят антиукраинскую символику и заявления во время празднования 9 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

Министр отметил, что в этом году разные политические силы попытаются использовать 9 мая, чтобы напомнить о себе. «Апологеты «Русского мира» в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти - ради возможности спровоцировать - на фоне продолжающейся агрессии России - внутренние конфликты в украинском обществе», - сказал он и отметил: «Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины. Видим имена и «задумки организаторов».

Читайте такжеАваков заявляет об отсутствии угроз для украинцев на майские праздники

«... на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!» - подчеркнул Аваков.

Он отметил, полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции, поэтому все попытки со стороны тех, кто стремится к провокациям, будут пресечены. «Создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не позволит. Такова наша ответственность перед украинским народом», - сказал глава МВД.

Как сообщал УНИАН ранее, военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, получили форму одежды нового образца темно-синего цвета.

«Около 300 военнослужащих 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, что дислоцируется в Киеве, выйдут на улицы столицы в новой форме», - говорится в сообщении НГУ.