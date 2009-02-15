Ющенко и Тимошенко почтят память воинов-"афганцев"

В воскресенье, 15 февраля, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане (ул.Ивана Мазепы, 27).

Как сообщает пресс-служба Президента, после завершения церемонии В.ЮЩЕНКО примет участие в панихиде в церкви Вознесения Христово по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств.

15 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО также примет участие в мероприятиях по случаю 20-летия вывода советских войск из Афганистана.

Но как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, начало ее мероприятия - в 9.30 по адресу: ул. И. Мазепы, 27 (возле памятника воинам-афганцам).