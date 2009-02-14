Тимошенко забрала у Кужель одного зама, и дала другого

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 февраля № 132-р освободил Ольгу САХНЕНКО от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства по собственному желанию.

В то же время, распоряжением от 11 февраля № 133-р Кабмин назначил Светлану СВИЩЕВУ заместителем председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте правительства.