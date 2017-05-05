"Ты прости нас, Украина!": в Петербурге сорвали антивоенную акцию (фото)

В Петербурге сорвана антивоенная акция "Дети рисуют мир", проходившая в городе со 2 мая и организованная такими движениями и партиями, как "Демократический Петербург", молодежное "Яблоко", "Открытая Россия" и ПАРНАСа.

Утром 5 мая активисты, установившие куб с детскими рисунками недалеко от станции метро "Пионерская", подверглись серии нападений со стороны участников прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) и местных торговцев, передает Радио Свобода.

Активисты вызвали полицию, но нападавшие успели разломать куб, после чего забрали все его части и другой реквизит акции и увезли в неизвестном направлении. Устроители мероприятия отправились в полицию, чтобы потребовать вернуть им их имущество, в том числе через суд.

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По словам одной из организаторов – активистки петербургского отделения движения "Солидарность" Ольги Смирновой – накануне на место проведения акции приехал представитель администрации Приморского района. По словам чиновника, он не предполагал, что среди реквизита акции будут детские рисунки против войны в Украине. По мнению Смирновой, именно районная администрация стоит за нападениями НОД.

Активистка также полагает, что главным фактором раздражения стала надпись на одной из сторон куба: "Ты прости нас, Украина!", которая имела целью напомнить гражданам России об ответственности за конфликт в Украине.