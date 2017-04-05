Порошенко призвал Россию прекратить убийства украинцев и вывести войска из Украины

Президент Петр Порошенко призвал Россию прекратить убийства украинцев и вывести войска с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном.

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"Санкции – это единственная мотивация для России сесть за стол переговоров. Что нам нужно от России - остановитесь и не убивайте украинских граждан, выведите российские войска с украинской территории", - заявил он.

"Мы установили в стране демократические стандарты, свободы, и реформы уже начались, и на территории, которая будет освобождена от россиян, реформы начнутся также", - добавил президент.