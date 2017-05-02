Украина поднялась на 30 пунктов в рейтинге открытости государственных данных

По результатам исследования Global Open Data Index Украина в 2016 году заняла 24-е место по уровню развития открытости данных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

В частности, по сравнению с рейтингом 2015 года, Украина поднялась на 30 пунктов - с 54-го на 24-е место.

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"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной хартии открытых данных и утвердили соответствующую "дорожную карту" развития открытых данных", - написал Гройсман.

Согласно рейтингу, первое место в рейтинге заняли Австралия и Тайвань с показателями открытости данных 79%. Далее идут Франция (73%), Великобритания (73%) и Канада (69%).

Соседние с Украиной (49%) ступеньки заняли Гонконг (50%) и Польша (47%). На таком же уровне – 49% – открытость данных в Австрии и Словении. Россия находится на 34-м месте (43%).

Всего развитие открытости данных исследовалось в 94 странах.