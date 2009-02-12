В Кабмине отказались комментировать отставку Пинзеника
Крупко: вопрос вообще не обсуждался
|Петр КРУПКО
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.
«Сегодня на заседании Министерство финансов представлял заместитель министра Игорь УМАНСКИЙ. В то же время от него не было информации о том, что Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление. Этот вопрос вообще сегодня не обсуждался», - сказал П.КРУПКО.
При этом министр подчеркнул, что отставка В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов является компетенцией Верховной Рады Украины.
П.КРУПКО также не стал высказывать предположения о возможных мотивах такого шага В.ПИНЗЕНИКА.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.
Заявление В.ПИНЗЕНИКА размещено на сайте Министерства финансов.
Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.
Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.
В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.