В Кабмине отказались комментировать отставку Пинзеника

Правительство сегодня на заседании не рассматривало вопрос об отставке Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

«Сегодня на заседании Министерство финансов представлял заместитель министра Игорь УМАНСКИЙ. В то же время от него не было информации о том, что Виктор ПИНЗЕНИК написал заявление. Этот вопрос вообще сегодня не обсуждался», - сказал П.КРУПКО.

При этом министр подчеркнул, что отставка В.ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов является компетенцией Верховной Рады Украины.

П.КРУПКО также не стал высказывать предположения о возможных мотивах такого шага В.ПИНЗЕНИКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, министр финансов В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке.

Заявление В.ПИНЗЕНИКА размещено на сайте Министерства финансов.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “я не первый раз работаю в правительстве. И всегда занимал профессиональную позицию. Сбалансированный бюджет, минимальный размер его дефицита, ограничение жизни в долг, неэмиссионные источники финансирования дефицита – этими и другими принципами я всегда руководствовался в своей работе”.

Однако в нынешних условиях, подчеркнул В.ПИНЗЕНИК, “профессиональная позиция министра финансов стала заложником политики. Изменить эту ситуацию министр финансов не может. Как и не может отказаться от своих профессиональных подходов”.

В таких условиях, считает В.ПИНЗЕНИК, его дальнейшее пребывание в должности министра финансов не имеет смысла.