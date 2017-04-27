Умер пророссийский экс-нардеп Миримский

Экс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, экс-глава пророссийской партии "Союз" Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет, передает Украинская правда со ссылкой на Криминформ. Подробности и причины смерти Миримского не сообщаются.

В свою очередь Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский умер в Киеве.

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По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по "скорой помощи" а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.

Как известно, во время захвата Крыма Миримский был депутатом ВР, избранным по мажоритарному округу именно от полуострова. Он не поддерживал Майдан, а занимал пророссийскую позицию. Однако оставался депутатом до окончания полномочий ВР этого созыва.

После окончания депутатских полномочий он жил в оккупированном РФ Крыму.