Украинские военные готовятся к учениям возле "границы" оккупированного Крыма

В преддверии майских праздников в Херсонской области состоятся учения украинских военных. Об этом рассказал пресс-офицер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Игорь Бирюков, передают «Крым.Реалии».

Читайте такжеВ Николаевской области ВСУ проводят учения по сценарию "необъявленной войны" (фотогалерея)

«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград», – пояснил он.

По словам Бирюкова, эти учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

Также утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области. Его выполнит отдельная мотопехотная бригада, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом проинформировали в оперативном командовании «Юг».

В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что учения в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на границе с оккупированным Крымом провели антитеррористические учения пограничники Азово-Черноморского регионального управления.