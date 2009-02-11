Ющенко отправил спецсамолет в Кению

Украинская делегация в составе представителей Секретариата Президента Украины и Службы внешней разведки отбыла в Момбасу.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ.

По ее словам, судно «Фаина» со скоростью 6,7 узла приближается к кенийским территориальным водам, где его ожидает корабль ВМС Республики Кения, который должен усилить американский военно-морской эскорт для дальнейшего сопровождения судна в порт назначения.

10 февраля в город Момбасу уже отбыли представители судовладельца и украинских фирм-спецэкспортеров. Они готовят условия для скорейшей замены экипажа, которая состоится до разгрузки судна в порту.

Представители украинской стороны совместно с кенийскими партнерами завершили выполнение всех подготовительных мероприятий по организации приема освобожденных моряков.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Украины, сегодня, 11 февраля, в 11.00 из аэропорта «Борисполь» в Момбасу отбыл президентский спецсамолет с украинской делегацией во главе с заместителем главы Секретариата Президента Андреем ГОНЧАРУКОМ и председателем Службы внешней разведки Украины Николаем МАЛОМУЖЕМ.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находится 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля пираты Сомали получили 3,2 млн. дол. выкупа за украинский сухогруз и покинули судно.

После этого “Фаина” начала движение в порт Момбаса (Кения) под охраной американского корабля.

Члены экипажа судна по прибытии в Кению хотят вылететь оттуда самолетом в Киев.