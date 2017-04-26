В Госфинмониторинге не нашли ни одной незаконной гривни в 100 миллионах залога, внесенного за Насирова

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что Государственная служба финансового контроля проверила происхождение денег для залога, внесенного по отстраненного от должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью, сообщает "Радио свобода".

Служба пришла к выводу, что источники поступления этих средств, часть из которых внесла жена Насирова, часть – его тесть, – законные, сообщил, отвечая на вопрос Радио Свобода, прокурор САП Роман Симкив.

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Были ли с этих денег уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба, сказал Роман Симкив в помещении Соломенского райсуда Киева, который сегодня должен рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Насирову.

По словам прокурора, САП просит суд продлить еще на два месяца меру пресечения Насирову.

Как заявил Симкив, в частности, это касается: электронного браслета, который должен носить Насиров, и его паспортов, которые сейчас хранятся в Государственной миграционной службе.

Прокурор также спрогнозировал, что сегодняшнее заседание суда может быть перенесено.

В то же время Насиров, который в марте вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен, заявил, что настаивает на отмене меры пресечения. Он заявил, что считает дело против себя политическим и «срежиссированным».