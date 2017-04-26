По делу Насирова назначили новую судью, которая прославилась разборками с патрульными

По делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова назначили новую судью – Викторию Кицюк. Замена судей произошла в связи с тем, что судья Соломенского суда Александр Бобровик заболел. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что Насиров, выступал против того, чтобы его дело слушал Бобровник, однако про нового судью отстраненный глава ГФС пока не знает.

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Сегодня суд будет рассматривать продление меры пресечения председателю ГФС.

Как сообщал УНИАН ранее, столичные полицейские задержали судью Соломенского суда Викторию Кицюк за нарушение правил дорожного движения. Судья впоследствии устроила скандал и разборки с патрульными.

Активисты тогда сообщали, что автомобиль судьи стоял посреди узкой улицы, чем заблокировал движение в обе стороны. Экипаж полиции, который проезжал по этому участку дороги, стал, как и все остальные участники движения.

В результате, как отметил начальник департамента патрульной службы МВД, после неоднократных повторений просьбы показать какие-либо документы, судья была задержана.