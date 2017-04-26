ГПУ проводит обыски у руководителей табачного монополиста "Тедис" – Луценко

Сотрудники прокуратуры проводят обыски у руководителей крупнейшего дистрибутора сигарет компании «Тедис Украина».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Самый результативный обыск. Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей компании «Тедис». Только что фирма выплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета - 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины", - написал Луценко.

Он отметил, что ГПУ также получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании «Тедис» - граждан РФ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Генпрокуратура проводила обыски в офисах компании «Тедис Украина», которая является «монопольным» дистрибьютором табачных изделий и принадлежит гражданину РФ Игорю Кесаеву.

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Луценко заявлял, что компания «Тедис Украина» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, финансировании террористов и незаконном выводе 2,5 млрд грн в РФ. Кроме того, согласно информации правоохранителей, с 2012 по сегодняшний день одним из владельцев этой компании является гражданин РФ Кесаев, который контролирует завод им. Дегтярева, что обеспечивает российскую армию техникой и оружием.

В начале 2016 года активисты заблокировали работу "Тедиса" в шести городах, ссылаясь на связь владельцев компании с российской ФСБ и Министерством обороны РФ и вынуждая компанию уйти с украинского рынка. В компании такие действия назвали рейдерским захватом, но так и не ответили, в чьих интересах проводилась акция. Позже в компании сообщили, что одним из ее совладельцев является украинский бизнесмен Борис Кауфман.

АМКУ в октябре 2015 года начал расследование дела о нарушении компанией «Тедис Украина» конкурентного законодательства, и лишь в конце декабря 2016 года наложил на нее штраф в размере 431,2 млн. грн. По мнению Луценко, АМКУ способствует монопольному положению компании «Тедис».