Фейгин обжаловал решение суда в РФ о продлении ареста Сущенко до 30 июня

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей его подзащитного до 30 июня.

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

«Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Лефортовский районный суд в Москве продлил срок содержания под стражей незаконно задержанного Сущенко до 30 июня 2017 года.

ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».