Фейгин обжаловал решение суда в РФ о продлении ареста Сущенко до 30 июня
Сегодня, 26 апреля, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей незаконно задержанного Сущенко до 30 июня 2017 года.
Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал жалобу на решение Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей его подзащитного до 30 июня.
Об этом Фейгин сообщил в Twitter.
«Подал жалобу на решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко в Мосгорсуд», - написал он.
Читайте такжеВ деле Сущенко мы рассчитываем на международное давление - Фейгин
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Лефортовский районный суд в Москве продлил срок содержания под стражей незаконно задержанного Сущенко до 30 июня 2017 года.
ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве собственного корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну». Уголовное дело было возбуждено по статье «шпионаж».